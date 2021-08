Trasporto aereo: Enac, presidente Di Palma al convegno internazionale Aviation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Aviation event di Bologna rappresenta un momento di condivisione, confronto e incontro tra il mondo del trasporto aereo e dell'aviazione e altri settori di rilievo per l'economia del Paese, quali il turismo e l'industria", ha dichiarato il presidente Pierluigi Di Palma, intervenuto in apertura di incontro. "Una interconnessione dalla quale - ha evidenziato - non si può e non si deve prescindere in un'ottica di rilancio e ripartenza per lo sviluppo delle eccellenze italiane dopo la grave crisi generata dalla pandemia da Covid-19. Un'occasione per guardare al futuro nell'ottica della sinergia, dell'innovazione tecnologica e della tutela dell'ambiente". Secondo il presidente di Enac, "il processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo, avviato in Europa agli inizi degli anni '80 ed ormai consolidato a valle di un ciclo di elaborazione normativa di carattere comunitario, lascia aperte le porte ad una nuova politica europea di settore, ispirata ai canoni dell’innovazione tecnologica e della tutela dell’ambiente, in cui trovano spazio, in un mercato in crescita esponenziale, gli scenari satellitari volti a delineare una più razionale utilizzazione degli spazi aerei e a risolvere il problema della saturazione della capacità aeroportuale dei grandi scali europei. Solo in tal modo sarà possibile, infatti, il superamento di una datata politica dirigistica legata all’esigenza di tutelare vecchi monopoli, il rafforzamento dell’Italia in ambito comunitario ed europeo, intercettando i bisogni legati alla mobilità dei cittadini in un contesto territoriale, l’Europa, che non solo geograficamente ma anche culturalmente rappresenta - ha concluso Di Palma - l’identità nazionale, quanto meno, per le nuove generazioni". (Com)