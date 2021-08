Sardegna: bimbo di 3 anni rischia di annegare in piscina campeggio a Costa Rei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bambino di 3 anni, originario di Torino, in vacanza con i genitori in un campeggio a Costa Rei, nel sud-est della Sardegna, ha rischiato di annegare in piscina. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio. Il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, si è spostato dalla piscina dei bambini a quella degli adulti e ha rischiato di annegare. Il bimbo è stato salvato dal bagnino che si è tuffato in acqua e lo ha soccorso. Due medici, anch'essi in vacanza, gli hanno praticato le prime manovre per fargli riprendere conoscenza. L'équipe medica del 118, intervenuta sul posto, ha prestato le prime cure al piccolo che è stato poi trasportato con l'elisoccorso al Brotzu. Non è in pericolo di vita. Sul posto hanno operato anche i carabinieri di Costa Rei. (Rsc)