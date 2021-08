Abruzzo: scuole in sicurezza, Cna Fita un aiuto dalle aziende di trasporto privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle società private di trasporto può arrivare un contributo importante alla ripresa della scuola in sicurezza, che dovrà fare ancora i conti con l'emergenza Covid-19: anche perché proprio dalla soluzione del problema della mobilità dei ragazzi potrà arrivare una spinta decisiva a impedire qualsiasi ipotesi di ritorno alla didattica "a distanza". E' la proposta avanzata da Cna Fita Abruzzo, l'associazione che raggruppa le aziende di trasporto aderenti alla confederazione artigiana, al vertice tenuto nei giorni scorsi in prefettura a Pescara, per pianificare le attività di trasporto degli studenti nell'imminenza della ripresa delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado. Al tavolo di coordinamento voluto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo - presenti diversi rappresentanti del mondo della scuola e istituzionali, Enti locali, società di trasporto pubblico, associazioni di consumatori - per Cna Fita era presente il coordinatore regionale William Facchinetti, che sintetizza e riassume così le proposte messe a punto con la presidente Luciana Ferrone, la portavoce del settore dedicato al trasporto persone, Antonella Di Passio, e il direttore della Cna provinciale Carmine Salce: "E' evidente come l'esperienza dello scorso anno dovrà servire da riferimento per migliorare l'offerta dei servizi. Per questo, nel momento in cui si decidesse di fare ricorso tramite bando pubblico ad aziende di trasporto persone del settore privato, si dovrebbe prendere in considerazione non solo chi già opera nel trasporto pubblico locale, ma anche le imprese che svolgono servizi 'a mercato'. Anche loro sono in forte crisi come tutto il comparto, e potrebbero costituire un ulteriore serbatoio di mezzi e di personale a cui attingere per garantire il trasporto scolastico sicuro. Il tutto, ovviamente, a condizione che la remunerazione sia congrua e soddisfacente". (segue) (Gru)