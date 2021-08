Napoli: Rispoli e Schiavo (Fd'I), riportare viale Augusto a suo splendore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche il Viale Augusto, una delle più belle strade di Napoli, è stata vittima dell'incapacità di quella sinistra che, in questi anni, ha malgovernato Napoli ed oggi il viale che, di fatto, è il prolungamento della antica 'Crypta Neapoltana', la galleria che collegava la zona Flegrea al resto della città, si presenta completamente stravolto per la scomparsa della alberatura che, per anni, ne ha caratterizzato l'immagine. La nuova amministrazione dovrà riportare Viale Augusto al suo splendore!". E' quanto affermano i dirigenti di Fratelli d'Italia Luigi Rispoli ed Enzo Schiavo, che saranno candidati, rispettivamente, al Consiglio comunale di Napoli e al Consiglio della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta. "Il Viale Augusto va recuperato e preservato nella sua interezza soprattutto per la sua capacità di sostenere le alberature ad alto fusto che noi riteniamo debbano essere piantate per realizzare una corretta ombreggiatura della strada e degli alti palazzi", sottolineano Rispoli e Schiavo che si dicono "assolutamente contrari alla ipotesi della realizzazione di una nuova pista ciclabile che dovrebbe tagliare in due lo spartitraffico, un' idea demagogica che è avversata anche dai residenti e dai commercianti del quartiere e che stravolgerebbe l'idea originaria di avere un bellissimo viale di collegamento alla Mostra d'Oltremare". (segue) (Ren)