© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce dei controlli effettuati dalla commissione Antimafia i nominativi elencati nelle liste provvisorie dei candidati alle prossime elezioni regionali in Calabria "non risultano gravati di oneri di incandidabilità e impresentabilità ai sensi della disciplina vigente e del Codice di autoregolamentazione sottoscritto dai partiti politici". Lo rende noto l'Ufficio stampa nazionale dell'Udc. (Com)