Trasporti: Giovannini, riunione molto positiva con Regioni su Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per definire i diversi aspetti necessari per organizzare al meglio il servizio di trasporto pubblico locale in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività, i ministri Mariastella Gelmini (Affari Regionali) ed Enrico Giovannini (Infrastrutture e Mobilità Sostenibili) hanno incontrato i presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Nell'incontro sono stati affrontati, in uno spirito di forte collaborazione, gli aspetti legati al trasporto pubblico locale contenuti nelle linee guida per le diverse tipologie di trasporto concordate la scorsa settimana e attualmente al vaglio del Cts. In particolare, è stato concordato che, entro il 2 settembre, le Regioni rivedranno e aggiorneranno i loro piani per la gestione del Tpl e per i servizi aggiuntivi che metteranno in campo sulla base delle indicazioni dei Tavoli prefettizi, a valere sulle risorse (oltre 600 milioni di euro) rese disponibili dal governo per il secondo semestre del 2021. (segue) (Com)