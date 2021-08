Sardegna: trasferito all'ospedale "Marino" di Cagliari il reparto vaccinazioni per allergici e fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà trasferito all'ospedale "Marino" di Cagliari il reparto attualmente operativo al Santissima Trinità del capoluogo sardo dove vengono effettuate le vaccinazioni dei soggetti fragili e allergici. In questo modo l'ospedale di via Is Mirrionis avrà la possibilità di allestire un terzo reparto Covid, dotato di 22 posti letto. 224 sono attualmente i pazienti Covid ricoverati al Santissima Trinità e al Binaghi. In quest'ultimo ospedale sono operativi due reparti dedicati ai contagiati, uno interamente a quelli che si trovano in gravi condizioni. (Rsc)