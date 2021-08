Abruzzo: Pepe (Pd) su servizio idrico, molte ombre in gestione Ersi, sede di Teramo a rischio chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desta molta perplessità la gestione del servizio idrico regionale (Ersi) sia sotto il profilo della programmazione delle infrastrutture e degli investimenti che relativamente alla governance dell'ente stesso". Lo dichiara il Consigliere regionale e vicecapogruppo del Pd, Dino Pepe, che sottolinea come "all'emergenza di questi giorni si aggiunge il caos nella conduzione e amministrazione dell'organismo regionale del servizio idrico, alle criticità date da una mancanza di investimenti e di programmazione si sommano una serie di ombre nella gestione dell'ente. Decisioni discutibili, infatti, sono state assunte in questi mesi dal presidente dell'Ersi e che rischiano di compromettere l'efficienza dell'intero sistema di governo del servizio idrico regionale". "E' noto - dichiara ancora Pepe - che senza individuare una funzionale soluzione alternativa è stata cancellata la figura del direttore generale con la conseguenza di non garantire più la separazione tra le funzioni di indirizzo politico da quelle amministrative, causando uno squilibrio nella gestione ormai nelle mani del solo presidente nominato dalla Lega Abruzzo, situazione aggravata da modifiche statutarie non ancora definitive che stanno di fatto ingessando l'ente. Anche la sede provinciale di Teramo è a rischio chiusura, per mancanza di locali idonei a mantenere la struttura con il serio pericolo di trasferimento del personale". (segue) (Gru)