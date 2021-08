Abruzzo: Pepe (Pd) su servizio idrico, molte ombre in gestione Ersi, sede di Teramo a rischio chiusura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre a tutto questo - continua Pepe - va segnalato che il presidente dell'Ersi, con proprio decreto, ha stanziato la somma di 40 mila euro per affidare un incarico relativo ad uno studio di valutazione per l'unificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale unico regionale. Gli attuali sei enti gestori hanno storie e soprattutto bilanci molto diversi tra loro. Ritengo che tale scelta, se pur apprezzabile sotto il profilo della razionalizzazione e riduzione degli enti gestori, vada condivisa con i sindaci soci e approfondita dall'intero Consiglio regionale e, prima ancora, la maggioranza di centrodestra dovrebbe dire se intende andare nella direzione del gestore unico e chiarire ai contribuenti abruzzesi quale modello gestionale intende perseguire per arrivare ad una riduzione delle tariffe a favore dei cittadini ed ottenere vantaggi che tengano in considerazione il profilo ambientale, inteso come azzeramento della dispersione idrica, e quello di una migliore gestione economica degli enti gestori". "Ritengo doveroso che questi miei interrogativi trovino le più adeguate risposte, la mia intenzione è quella di promuovere ogni iniziativa utile al fine di chiarire ogni aspetto di queste vicende unitamente all'approfondimento delle responsabilità dei gestori sulla situazione idrica abruzzese ed una analisi per il rilancio dell'ente e delle sue figure professionali", conclude il vicecapogruppo regionale del Partito democratico. (Gru)