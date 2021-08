Napoli: Clemente, con nostra amministrazione raddoppiati nidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2011 a Napoli c’erano solo 37 nidi, oggi sono raddoppiati: 71 servizi pubblici tra nidi, micro nidi e sezioni Primavera e altri 6 in via di realizzazione".Cosi la candidata sindaco di Napoli, Alessandra Clemente, sui suoi canali social. "Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato di aumentare i nidi comunali a gestione diretta che oggi sono 45 e attivarne altri a gestione indiretta - prosegue Clemente - realizzati usando risorse europee e tutte le fonti di finanziamento. Negli ultimi 10 anni, l’amministrazione ha lavorato per la categoria da 0 a 6 anni puntando maggiormente sulla fascia dei più piccoli, sempre penalizzata al Sud, e mantenendo costanti e basse le tariffe rispetto agli standard nazionali così, se la media dei bambini che possono usufruire di servizi per la prima infanzia in Campania è inferiore al 3 per cento, a Napoli siamo oltre l'8 per cento, percentuale chiaramente ancora insufficiente. Il criterio scelto dal Governo dal 2010 nella distribuzione dei fondi per gli asili e per altri servizi essenziali è stato quello della spesa storica, che distribuisce i finanziamenti ai Comuni considerando quanto le città già spendevano (o non spendevano) per quel servizio, e non basandosi sulle reali esigenze delle persone né sul numero di persone residenti. Abbiamo lottato in questi anni in sede Anci e non solo contro questo parametro nello stanziamento dei fondi necessari a garantire i #servizi per l’infanzia che paralizzava il processo di potenziamento. Paradossalmente, infatti, in base a tale criterio, nonostante la Campania sia la seconda regione in Italia per numero di bambini è quella con meno nidi in percentuale. Insomma il gap educativo del Sud con questa norma ingiusta veniva perpetrato, non risolto". (segue) (Ren)