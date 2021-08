Abruzzo: torna la settimana dell'educazione ambientale del Wwf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esperienza del Wwf nelle scuole - ha continuato Ricci - è un percorso iniziato oltre 40 anni fa, che vede l'associazione impegnata per diffondere nei ragazzi l'amore per l'ambiente in cui vivono e il rispetto per tutte le specie viventi, attività per le quali ha ricevuto molteplici riconoscimenti. Negli anni sono stati oltre un milione e 250 mila gli alunni che hanno utilizzato i nostri programmi didattici mentre sono oltre 15.000 gli insegnanti che hanno scelto i nostri percorsi educativi. Quasi 4.000 ogni anno sono infine le classi che adottano i programmi Wwf." La presenza del Wwf in Abruzzo è caratterizzata da sette Centri di educazione ambientale (Oasi di Penne; Cortino nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga; Oasi di Atri; Oasi di Anversa degli Abruzzi; Oasi di Borrello; Oasi di Serranella; Oasi di Martinsicuro); un Centro di documentazione ambientale a Teramo con oltre 2.500 libri e riviste su tematiche ambientali e naturalistiche; il Lapiss, Laboratorio per le Aree Protette e lo Sviluppo Sostenibile di Penne nato dalla collaborazione tra WWF, Regione, Comune, Federparchi e Cooperativa Cogecstre. Le quattro strutture di volontariato (Abruzzo Montano; Chieti-Pescara; Teramo; Zona Frentana e Costa Teatina), al pari dei Centri di educazione ambientale, oltre alla partecipazione a eventi internazionali e nazionali WWF con attività di sensibilizzazione rivolte in particolare agli studenti (Earth Hour, Festa delle Oasi, Urban Nature), svolgono iniziative di formazione, anche su richiesta e attraverso contatti diretti con le scuole, su tematiche di interesse generale. (Gru)