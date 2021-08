Napoli 2021: Fondazione Valenzi presenta la sua "Agenda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sfide per la nuova amministrazione comunale: la Fondazione Valenzi presenta la sua Agenda per Napoli" questo il titolo dell'articolato documento redatto dall'istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983, che sarà oggetto di incontri con i candidati a sindaco. Il documento, curato dal gruppo di lavoro coordinato dalla presidente del Comitato scientifico Lida Viganoni e approvato dai componenti del Comitato d'Indirizzo e di quello scientifico, accende i riflettori su alcune delle grandi sfide che dovrà affrontare la prossima amministrazione come il ruolo di Napoli, il Bilancio e la sostenibilità finanziaria, la sicurezza urbana e la vivibilità, l'efficienza della macchina comunale, la gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, i trasporti, la politica culturale e il turismo e la Città Metropolitana. "Le elezioni amministrative ormai alle porte - spiega Lucia Valenzi - stanno alimentando un dibattito molto vivace, segno della rilevanza che soprattutto in questa fase storica assume il governo della città. Fortemente gravata dalla mancata risoluzione di vecchi problemi, Napoli si appresta ad affrontare nuove sfide, in una situazione economica e organizzativa obiettivamente molto più difficile rispetto al passato per l'ulteriore impatto negativo generato dalla pandemia". (segue) (Ren)