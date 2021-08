Milano: Intesa Sanpaolo, al via grande raccolta fonti per terminare restauro guglia Madonnina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo promuove una grande raccolta fondi per sostenere il restauro della guglia maggiore del Duomo di Milano: la più importante, che dal 1774 sostiene la Madonnina. La Banca - si legge in una nota - contribuisce in un ruolo di abilitatore all'esigenza della Veneranda Fabbrica di lanciare una campagna donazioni dedicata a tale intervento in un momento particolarmente difficile per il Duomo a causa della pandemia e dei suoi effetti sul turismo. Il restauro della guglia maggiore del Duomo di Milano è l’opera più impegnativa condotta negli ultimi 15 anni. Oggi giunge alla sua fase conclusiva, nonché la più cruciale: il restauro della base della guglia stessa, ossia della struttura interna al Tiburio che le fornisce stabile sostegno. (segue) (Com)