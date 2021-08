Milano: Intesa Sanpaolo, al via grande raccolta fonti per terminare restauro guglia Madonnina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando il maestro Roberto Bolle, alcune settimane fa, ha visitato il Museo del Duomo, è immediatamente nata l’idea di costruire insieme con lui un evento, per amplificare l’appello della Veneranda Fabbrica a continuare a sostenere i restauri della Cattedrale e per far conoscere lo straordinario patrimonio storico-artistico racchiuso nella sua storia. Nella suggestiva cornice vespertina del 7 settembre al Castello Sforzesco, sarà proiettato un video con il maestro Bolle, che percorrerà le sale del Museo per giungere fino alle Terrazze, ai piedi della Madonnina. In esso si coglierà quell’afflato che è non soltanto sentimento di una comunità stretta al proprio simbolo, ma respiro di una città che cammina nella storia e che non teme di misurarsi con lo scorrere del tempo. Grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, questo evento è stato possibile e il mio auspicio è che tale iniziativa possa contribuire a valorizzare ulteriormente anche il compito della Fabbrica, facendosi preziosa occasione di racconto", sono le parole di monsignor Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo di Milano e direttore del Museo del Duomo. (segue) (Com)