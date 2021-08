Milano: Intesa Sanpaolo, al via grande raccolta fonti per terminare restauro guglia Madonnina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, commenta: "Con la raccolta fondi a favore del restauro della Guglia della Madonnina avviamo un grande progetto di cittadinanza che vede il duplice apporto di Intesa Sanpaolo per lo spettacolo con Roberto Bolle e con la nostra piattaforma di donazioni For Funding. Facilitiamo così le donazioni di chi ha a cuore il Duomo di Milano, dove arte e spiritualità si incontrano in modo eccelso e che è il simbolo della città nel mondo. Il nostro slancio verso la ripartenza si esprime con interventi di alto significato come questo che affiancano il sostegno quotidiano all’attività delle imprese e delle famiglie". (segue) (Com)