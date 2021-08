Milano: Intesa Sanpaolo, al via grande raccolta fonti per terminare restauro guglia Madonnina (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’importo dei lavori per la guglia maggiore che ancora devono essere completati ammonta a circa 2.190.000 euro, tra costi del restauro, rifacimento marmi, ponteggi, attrezzature e personale. Tramite For Funding, l’obiettivo è raccogliere la somma di 500.000 euro, grazie alla quale sarà possibile provvedere principalmente al consolidamento delle potenti strutture murarie dei due piloni e al restauro e rifacimento di sei statue, le cui effigi in opera purtroppo non sono più in alcun modo recuperabili. I lavori in programma per il completamento di questo imponente cantiere prevedono anche il consolidamento degli altri 6 piloni, il completamento del sistema di illuminazione e il restauro delle splendide 48 statue che ornano gli otto finestroni del Tiburio. Il cantiere, secondo l’attuale programmazione, durerà ancora un paio di anni. (segue) (Com)