Milano: Intesa Sanpaolo, al via grande raccolta fonti per terminare restauro guglia Madonnina (10)

- La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è lo storico ente senza scopo di lucro preposto alla costruzione e alla valorizzazione della Chiesa Cattedrale di Milano. Fu istituita nel 1387 da Gian Galeazzo Visconti, prima Signore e poi Duca della città, e sin da allora si adopera per il reperimento delle risorse necessarie alla manutenzione del Duomo, nell’attività di custodia, di servizio all’attività liturgica e all’accoglienza dei turisti che annualmente visitano il Complesso monumentale. Il Consiglio di amministrazione della Veneranda Fabbrica si compone di sette membri che restano in carica per un triennio, due di nomina dell’Ordinario diocesano e cinque di nomina del ministero dell’Interno, sentito l’arcivescovo, tra i quali viene eletto il presidente. (Com)