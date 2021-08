Napoli: furto e ricettazione auto, arrestato ricercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Giugliano in Campania (Na) hanno arrestato un 27enne per i reati di furto su auto e ricettazione. L'uomo, rom ricercato da più di 5 anni, avvalendosi di un passaporto montenegrino è riuscito a cambiare la propria identità, con una data di nascita nuova e un cognome diverso. Il 27enne è stato fermato e arrestato nell'insediamento abusivo di via ex alleati di Giugliano in Campania e condotto presso il carcere di Poggioreale a Napoli.(Ren)