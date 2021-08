Trasporto aereo: Enac, presidente Di Palma al convegno internazionale Aviation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuove frontiere: dal trasporto aereo al comparto aerospaziale" è il tema dell’intervento del presidente dell’Enac, avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, al convegno Aviation event 2021 Blq organizzato a Bologna oggi, 27 agosto 2021, presso il palazzo Re Enzo, da aeroporto di Bologna, Aviation Event e Bologna Welcome. Lo rende noto un comunicato stampa di Enac. Oltre al presidente dell’Enac - prosegue la nota - tra i partecipanti al meeting anche il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Virginio Merola, il presidente e l’amministratore delegato della società Bologna Airport, Enrico Postacchini e Nazareno Ventola. Una giornata dedicata - sottolinea il comunicato - ai protagonisti istituzionali e al mondo dell’aviazione e del turismo, con più di 30 relatori nazionali e internazionali e 160 esperti tra referenti delle istituzioni, compagnie aeree, società di gestione aeroportuale, settore imprenditoriale e turistico chiamati a confrontarsi sulle strategie di rilancio del settore e sugli scenari per il futuro. (segue) (Com)