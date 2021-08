Sardegna: zona bianca quasi assicurata fino al 6 settembre ma preoccupa aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna, con tutta probabilità, non sarà "gialla", almeno nell'immediato. E' quanto si evince dalla bozza monitoraggio settimanale all'esame della cabina di regia. Decisivo potrebbe essere il punto percentuale che consente di mantenere sotto la soglia critica l'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid che ha raggiunto il 14 per cento. Superato invece il limite del 10 per cento nelle terapie intensive, i cui posti letto sono occupati per l'11,2 per cento da pazienti Covid. Sopra la soglia anche il numero di casi ogni 100mila abitanti: 141,8 tra il 6 e il 12 agosto, 156,4 tra il 13 e il 19 agosto, 148,5 per cento dal 20 al 26 agosto. Una situazione da tenere sotto controllo: con un ulteriore aumento dei contagi, la Sardegna passerà in zona gialla dal prossimo 6 settembre. (Rsc)