Sardegna: oggi avvio di torneo internazionale basket, "City of Cagliari"

- Ancora poche ore e poi si alzerà il sipario sull'undicesimo Torneo internazionale di pallacanestro maschile "City of Cagliari". Anche l'edizione 2021 della manifestazione, organizzata dal Comitato regionale della Fip, si preannuncia di grande livello, come del resto sono state le precedenti, tanto da far diventare l'evento cagliaritano un importante punto di riferimento della pre-season europea, considerata la presenza di prestigiose formazioni nazionali e internazionali. Per l'edizione 2021 che si disputerà al PalaPirastu, oltre alla Dinamo Banco di Sardegna che farà conoscere in nuovi acquisti e il tecnico Demis Cavina, al torneo di quest'anno due formazioni di Eurolega: il Bayern Monaco e il Saski Baskonia Vitoria, è la prima volta che il City of Cagliari ospita una compagine spagnola. La quarta squadra, sarà il Basket Napoli di Coach Sacripanti. I tagliandi per assistere alle gare sono in vendita online sul sito di Box office Sardegna. Da stasera, alle 17 orario di apertura del PalaPirastru, la vendita proseguirà direttamente presso il botteghino "Biglietteria" dell'impianto cagliaritano. Le partite del City of Cagliari 2021, saranno interamente "trasmesse" in webcast su www.statbasket.it, con tabellini, statistiche e i "numeri" dei vari incontri che daranno vita al torneo. La partita d'apertura è Basket Napoli-Saski Baskonia (ore 18:30), mentre alle 21 si sfideranno Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Bayern Monaco. Domani le finali per il terzo e quarto posto (ore 18:30) e la finalissima (ore 21). (Rsc)