Sardegna: serata di beneficenza degli artisti sardi per i territori colpiti dagli incendi

- Gli artisti sardi si mobilitano per sostenere i territori e le popolazioni dell'Isola colpite dagli incendi, in particolare quello che un mese fa ha devastato il Montiferru. Nasce così il progetto "Inchietos, uniti per la Sardegna", un'idea di LucidoSottile (Tiziana Troja e Michela Sale Musio), Massimiliano Medda e Ejatv, con il supporto di Sa Manifattura, Ottavio Nieddu, Elio Turno Arthemalle, Anthony Muroni, Live Studio, Publikendi, Videogum, Radio Studio One, YouTG net, Globalist e tanti altri. La serata di beneficenza è in programma per il prossimo 28 agosto alle 20 e sarà trasmessa in diretta su Ejatv (Digitale terrestre canale 172), YouTG.net, Sardegnaeventi24.it e su Radio Studio One di Cagliari. "Una raccolta fondi - spiegano gli organizzatori - interamente destinata alla rinascita dei territori feriti dalle fiamme, così che possano tornare ad essere più rigogliosi e belli che mai. Un'opportunità per tutti di fare qualcosa di tangibile per la nostra terra". (segue) (Rsc)