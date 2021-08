Covid: Brunetta, tra 10-15 giorni immunità di gregge, affronteremo autunno in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano delle vaccinazioni "siamo all'ultimo miglio, ancora 10-15 giorni a 500-600 mila vaccinazioni al giorno e potremo raggiungere l'equilibrio della sicurezza, cioè l'immunità di gregge e la sicurezza rispetto alle varie fasce d'età". Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, nel corso di un'intervista all'emittente "Antenna Sud". La partita "non è chiusa, ma potremo affrontare l'autunno in piena sicurezza", ha aggiunto il ministro. (Rin)