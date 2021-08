Recovery: Brunetta, per Sud blindati 90 miliardi da spendere presto e bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Sud sono previsti "circa 90 miliardi, che sono blindati, adesso però bisogna che il Sud sia capace di spenderli". Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, nel corso di un'intervista all'emittente "Antenna Sud". Le risorse "ci sono - ha aggiunto il ministro - bisogna spenderle presto e bene. Ci sono tutti i progetti, bisogna fare e attuare i bandi, bisogna reclutare i tecnici preposti alla realizzazione dei progetti. Si tratta di un'operazione complicata - ha aggiunto Brunetta - ma occorre che "tutti insieme come Paese realizziamo e spendiamo queste risorse per il Sud, che ha delle riserve di crescita enormi e inespresse che possono guidare la crescita di tutto il Paese e dell'Europa". (Rin)