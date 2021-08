Vaccino: Bellanova, bene appello Figliuolo per somministrazioni a immigrati irregolari e senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'appello del generale Figliuolo alle Regioni perché si proceda rapidamente alla vaccinazione dei senza dimora, immigrati irregolari e di tutte le persone che si trovano nelle condizioni di estremo disagio o non censite attraverso la tessera sanitaria. Sollecitazione a cui mi auguro le Regioni vorranno e sapranno rispondere con tempestività e capacità di azione". Lo afferma in una nota la viceministra Teresa Bellanova, presidente di Italia viva. E' un tema su cui "siamo già in ritardo e che nello scorso governo ho posto più volte, purtroppo nell'amara solitudine - osserva -. Insieme all'emersione degli invisibili ho sostenuto la necessità di dover sottoporre, in tutti gli insediamenti e gli spazi informali, a tracciamento anche queste persone. Tra le altre, il 12 giugno scorso proprio con una lettera indirizzata allo stesso generale e al ministro Speranza quando sono tornata a ribadire la necessità di dover tutelare con strumenti adeguati queste persone che rischiano di ammalarsi nel più totale anonimato, mettendo a repentaglio la propria salute e quella degli altri cittadini". (segue) (Com)