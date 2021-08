Sardegna: petizione pubblica per introduzione obbligo vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I vaccini ci salvano - scrivono i promotori - e sono l'unico modo per evitare nuove chiusure. I dati confermano un'efficacia del 95 per cento contro i ricoveri e le complicazioni gravi causate dal virus. Al contrario, fra i nuovi contagiati, è altissima l'incidenza delle persone non vaccinate Non vogliamo compromettere i risultati finora raggiunti, col rischio di una recrudescenza del virus e dell'insorgere di nuove varianti resistenti. Soprattutto non vogliamo sottoporre i giovani, gli studenti, le famiglie, i lavoratori e le imprese a nuovi sacrifici causati dalla pandemia. L'obiettivo dell'immunità di massa coincide oggi con il concetto di Bene comune, e comprende primariamente la presa in carico dei più deboli e dei soggetti affetti da altre patologie che durante l'emergenza hanno faticato a trovare un'adeguata assistenza sanitaria. È arrivato il momento di compiere scelte coraggiose - si legge ancora nella petizione - che saranno cruciali per il futuro e per la tenuta sanitaria, sociale ed economica del Paese e della nostra Isola, già messa a dura prova dalle successive ondate pandemiche". (Rsc)