Sardegna: mozione per illuminare e segnalare i principali nuraghi dell'Isola

- Una mozione in Consiglio regionale per illuminare i principali nuraghi della Sardegna è stata presentata d 50 consiglieri di diversi gruppi dell'assemblea sarda. L'idea è quella di rendere più visibili i monumenti più rappresentativi dell'antica civiltà isolana non solo con l'illuminazione ma anche attraverso la predisposizione di una segnaletica adeguata che ne segnali la presenza dal momento che, attualmente, tanti nuraghi risultano non soltanto non visibili ma nemmeno accessibili. "Segnalare e illuminare i nuraghi era un'idea già presente in una proposta di legge nazionale presentata dal deputato Mauro Pili nel 2013 - spiega Michele Cossa, primo firmatario della mozione -. L'iniziativa nasce dalla volontà di cominciare a restituire piena dignità alla storia del popolo sardo. E' necessario un intervento da parte di Anas e degli altri Enti gestori delle strade e dell'illuminazione elettrica per dotare la principale viabilità regionale di una adeguata segnaletica informativa e dell'infrastrutturazione di accesso ai siti archeologici principali, oltreché di una opportuna illuminazione che ne ampli la fruizione esaltandone la suggestione e la riconoscibilità". Risale ai mesi scorsi la richiesta di riconoscimento dei monumenti della civiltà nuragica come Patrimonio dell'umanità dell'Unesco. (Rsc)