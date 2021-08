Napoli: blitz contro venditori abusivi, sequestrati alimenti e giocattoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia locale di Napoli, appartenenti alle U.o. Vomero e San Giovanni hanno eseguito nelle ultime ore una serie di interventi sul territorio cittadino, finalizzato a mitigare il fenomeno della venditori abusivi. Nello specifico, gli agenti sono intervenuti sul lungomare di Corso San Giovanni dove erano presenti numerosi venditori abusivi intenti a somministrare generi alimentari. Tutti i soggetti sorpresi a vendere sono risultati sprovvisti di autorizzazione e dunque sanzionati. Tutta la merce posta in vendita è stata sequestrata e distrutta poiché entrata a contatto con gli agenti atmosferici inquinanti e dunque divenuta potenzialmente dannosa per la salute dei consumatori. Nella zona collinare gli agenti della U.o. Vomero impiegati sullo stesso fronte, hanno sequestrato numerosi giocattoli privi del marchio Ce e, sempre perché esposta all'azione nociva degli agenti atmosferici, sequestrato e distrutto di alcuni quintali di frutta e verdura esposti e messi in vendita sulla pubblica via. (Ren)