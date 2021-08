© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Fondo Fucile "è iniziata la demolizione" delle baraccopoli di Messina, che "tra poco saranno solo un brutto ricordo". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale. "A maggio con un emendamento sono stati stanziati 100 milioni e istituito il commissario, oggi - conclude Carfagna - iniziamo a mantenere uno dei primi impegni che ho preso come ministro per il Sud". (Rin)