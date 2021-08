Rpt-Messina: Carfagna, iniziata demolizione baraccopoli, da maggio stanziati 100 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Correzione alla fonte. Ripetizione con testo corretto.Da Fondo Saccà "è iniziata la demolizione" delle baraccopoli di Messina, che "tra poco saranno solo un brutto ricordo". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale. "A maggio con un emendamento sono stati stanziati 100 milioni e istituito il commissario, oggi - conclude Carfagna - iniziamo a mantenere uno dei primi impegni che ho preso come ministro per il Sud".(Rin)