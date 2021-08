Napoli: Clemente, con nostra amministrazione raddoppiati nidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante ciò abbiamo sfruttato appieno tutte le risorse straordinarie destinateci dai finanziamenti Pac - continua Clemente - Patto per Napoli e Por e siamo riusciti a portare avanti i servizi. Il problema rischia però di riproporsi se non si fanno scelte chiare a vantaggio delle Regioni più povere. La scelta di allocazione dei fondi del Pnrr, che dovrebbe risollevare le sorti dei Comuni in post pandemia, rischia che si ripropongano esattamente le stesse discriminazioni territoriali tra nord e sud del Paese come è accaduto con l'ultimo bando di finanziamento (700 milioni) promosso dal Ministero dell’Istruzione che ha deciso di premiare, attribuendo in graduatoria 10 punti a fronte dei 3 di base, i Comuni che potessero co-finanziare i progetti. Anche su questo abbiamo evidenziato la contraddizione: ancora una volta, si finisce per dare più soldi a chi ha già di più. Napoli si è già mobilitata quest'anno insieme a 500 sindaci del Sud per chiedere un 'RecoverySud’, perché troviamo ingiusto che al Sud, che sconta una più che secolare disuguaglianza rispetto al nord, vengano allocati solo il 40 per cento dei fondi del Pnrr e non il 60 per cento. Per Napoli e per il Sud serve un grande lavoro comune tra enti locali e Parlamento. Noi ci sentiamo responsabili per i cittadini meridionali che meritano di più, siamo certi che anche a Roma condividano lo stesso sentimento". (Ren)