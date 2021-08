Napoli: Nappi, t-shirt “Camorra”, basta celebrare malavita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su eBay, tra i principali siti di e-commerce, c'è chi ha pensato di mettere in vendita delle magliette che celebrano la camorra e associano Napoli e l'Italia tutta alla malavita organizzata. Al prezzo di poco più di 24 euro è possibile accaparrarsi l'inqualificabile t-shirt. Provvederemo immediatamente a segnalare l'offerta scandalosa affinché sia rimossa. Questa volgare maglietta, oltre a rappresentare l'ennesima preoccupante celebrazione delle organizzazioni criminali, offende Napoli, i napoletani e l'intero Paese. L'illegalità va combattuta in ogni dove, anche quando viene pubblicizzata attraverso oggetti di dubbio gusto come quello che abbiamo intercettato". Così sui suoi canali social, Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli. (Ren)