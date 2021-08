Abruzzo: torna la settimana dell'educazione ambientale del Wwf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la seconda edizione della settimana dell'educazione ambientale del Wwf in Abruzzo: un corso di formazione per insegnanti e operatori, itinerante tra i Centri di educazione ambientale (Cea) Wwf e le Oasi Wwf presenti nel territorio regionale. Come per il 2020, la proposta dell'Associazione del Panda è quella di cominciare l'anno scolastico con un momento di formazione all'insegna della natura, con tanti appuntamenti previsti dal 4 al 10 settembre 2021. "I corsi saranno organizzati nei Centri di educazione ambientale Wwf della nostra Regione, spesso ospitati all'interno di Riserve naturali regionali e Oasi Wwf - ha detto questa mattina Filomena Ricci, delegato del Wwf Abruzzo, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento -. Le tematiche sono quanto mai attuali, incentrate in particolare sul cambiamento climatico in atto, ma non mancheranno riflessioni sull'erosione del suolo, sull'importanza dell'acqua e degli alberi, sulle aree protette e la tutela della biodiversità, fino a toccare i temi delle specie autoctone e alloctone partendo dalle testuggini palustri. La vera forza della proposta WWF è però nel metodo didattico: le attività laboratoriali, l'approccio ludico e dell'imparare facendo, la messa in campo delle competenze degli alunni sono da sempre i cardini dell'impostazione dell'educazione ambientale della nostra associazione. Gli interventi didattici che si propongono mirano a stimolare nei ragazzi l'osservazione del mondo che li circonda, partono dalle loro esperienze concrete e li invitano all'individuazione e all'adozione di soluzioni personali e praticabili. Si tratta inoltre, e nell'attuale contesto non è cosa di poco conto, di proposte didattiche che si possono sviluppare anche al di fuori delle aule". (segue) (Gru)