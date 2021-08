Napoli: Maresca, lavoriamo a app trasporti che semplifichi acquisto biglietti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli riparte se ha una mobilità efficiente e all'avanguardia. Stiamo lavorando a un'app mobile gratuita che consenta ai napoletani e ai turisti di acquistare ticket viaggio in formato digitale e di ricevere segnalazioni sui posteggi taxi in prossimità della propria posizione.Non è più accettabile rassegnarsi ai continui disservizi credendo siano la normalità. Offriremo un servizio a passo con i tempi. Lo sviluppo di Napoli non può prescindere dall’uso dei nuovi mezzi tecnologici nel settore dei trasporti". Così il candidato sindaco di Napoli, Catello Maresca, sui suoi canali social. (Ren)