Incendi: Occhiuto (FI), bene stato emergenza per Calabria, subito 2 milioni per Regione e ricognizione danni

- "Abbiamo chiesto al governo Draghi di sostenere la Calabria, colpita duramente dagli incendi. L'esecutivo ha risposto con la dichiarazione dello stato di emergenza". Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria. "Grazie a questa delibera del Consiglio dei ministri verranno erogati subito 2 milioni di euro alla nostra Regione, e partirà una puntuale ricognizione dei danni a cose e persone, per valutare l'entità dei ristori.Bene, molto bene. Ma non basta", prosegue Occhiuto, secondo cui "il problema va risolto aggiornando la legge sugli incendi, con una prevenzione organizzata - a fuoco spento - e con il ricorso alle migliori tecnologie per il controllo costante del territorio. Prevenzione, monitoraggio, localizzazione, intervento. Gli strumenti ci sono. Da presidente della Regione li metterò in campo tutti", conclude.(Rin)