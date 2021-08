Incendi: Patuanelli, da Cdm via libera a stato d'emergenza per Regioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri "ha dichiarato lo stato d’emergenza per le Regioni colpite dai terribili incendi di queste settimane: Sicilia, Sardegna, Calabria e Molise". Lo sottolinea su Facebook il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli. "Viene così dato mandato alla Protezione Civile per i primi interventi anche economici e di messa in sicurezza del territorio. Il governo è vicino alle imprese maggiormente colpite, lavorando al contempo a misure di prevenzione più efficaci e pene più severe per i piromani che hanno fatto questo scempio al territorio", conclude.(Rin)