Covid: Piemonte, vaccini senza prenotazione fino al 15 settembre

- E’ stato esteso fino al 15 settembre l’accesso diretto a tutte le fasce in alcuni degli hub del Piemonte per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Così ha deciso la Regione, per incentivare e facilitare il più possibile le vaccinazioni e le nuove adesioni. L’elenco è consultabile sul sito della Regione stessa. Nei primi 6 giorni di accesso diretto sono stati in totale circa 21.000 i cittadini che hanno dato la loro adesione, così suddivisi per provincia: 11.511 a Torino, 2989 a Cuneo, 1918 a Novara, 1.759 ad Alessandria, 758 a Vercelli, 728 ad Asti, 664 Vco e 622 a Biella. Per quanto riguarda le fasce di età: il 33,9% 12-19 anni, 16,5% 20-29 anni, 14,2% 30enni, 13,6 % 40enni, 11,3 % 50enni, 7,2 % 60enni, 3,3% 70enni.(Rpi)