Napoli: fiamme in Officina delle culture Gelsomina Verde di Scampia

- "Incendiata l'Officina delle culture Gelsomina Verde. Non sappiamo ancora l'entità del danno né quali possano essere le motivazioni di un atto incendiario gratuito, sta di fatto che l'incendio è di natura dolosa". Ne dà notizia il fondatore di Resistenza Anticamorra, Ciro Corona che prosegue: "Non saranno le fiamme a spegnere le energie che porteranno al riscatto dell'Officina, né con le fiamme riuscirete a spegnere l'entusiasmo. L'abbiamo ricostruita una volta, da soli, lo rifaremo oggi con una rete nazionale alle spalle". Sul rogo presso il centro culturale di Scampia costruito in memoria della vittima innocente di camorra Gelsomina Verde sono in corso le indagini. (Ren)