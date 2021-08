Napoli: Manfredi, nel Patto c'è lotta alle disparità con Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le ragioni che mi hanno spinto a sollecitare il Patto per Napoli c'è la lotta alle disparità tra Nord e Sud su temi decisivi quali i livelli essenziali di prestazioni, la distribuzione delle risorse e la capacità di attrarre investimenti. L'appello lanciato da numerosi sindaci meridionali va in questa direzione. I Comuni come Napoli necessitano di personale qualificato e maggiore capacità di spesa corrente per realizzare e gestire i progetti del Recovery. Per segnare una svolta rispetto al passato dobbiamo porre fine all'isolamento istituzionale: solo attraverso la collaborazione tra Europa, Governo nazionale, Regioni ed enti locali si può vincere la sfida dell'equitá territoriale per garantire ai cittadini qualità dei servizi, benessere economico e sociale. Ora tocca assumersi le responsabilità dimostrando di saper spendere le risorse pubbliche bene e nei tempi previsti!". Così su Facebook il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. (Ren)