Salerno: Tofalo (M5s), provo tenerezza per De Luca jr

- Dopo l'attacco del figlio del governatore De Luca al presidente Conte, che ha definito le sue parole per Salerno "il nulla", non ha tardato ad arrivare la risposta del deputato salernitano del Movimento 5 stelle, Angelo Tofalo: "Provo tenerezza per chi cerca di farsi strada nel Pd ma nonostante l'influenza del padre non trova il consenso dei propri concittadini. Sono certo che quando finirà il suo mandato ottenuto con i voti di Caserta potrà proporre anche ai salernitani un progetto appetibile. Le parole di De Luca jr fanno traspirare tutta la preoccupazione rispetto all'alternativa amministrativa che stiamo creando in città e che proponiamo alle prossime amministrative". (segue) (Ren)