Afghanistan: Patriarca (FI), Ue si attivi su salvataggio donne

- "Ci sono dei doveri che vanno oltre la contingenza politica. Doveri di difesa della dignità umana e dei diritti universali di ciascuno. Doveri che oggi incombono sulla comunità internazionale e, in particolare sull'Unione europea, affinché sia messa in atto un'azione di salvataggio mondiale delle donne afghane". A dirlo è Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania. "Non possiamo rassegnarci all'idea di lasciare bambine, giovani studentesse, spose e madri nelle mani dei Talebani che considerano le donne come un "bottino di guerra"», ha proseguito l'esponente del partito azzurro. «Non c'è spazio per i metodi medievali e disumani che le milizie islamiste vogliono imporre in Afghanistan. Le donne afghane non possono essere abbandonate a un futuro di dolore e morte. La comunità internazionale ha l'obbligo morale, di fronte alla Storia, di intervenire e liberare la popolazione femminile di quel Paese. Credo fermamente che nel prossimo G20, giustamente sollecitato e promosso dal governo italiano, la comunità internazionale debba assumere iniziative tempestive ed efficaci per fronteggiare il grave dramma umanitario in essere. L'Unione europea è chiamata, finalmente, a fare la sua parte, da protagonista e non da distratta spettatrice - sottolinea ancora Patriarca - Sono certa che Forza Italia, con il presidente Silvio Berlusconi e il coordinatore Antonio Tajani e con tutti gli uomini e le donne, a vario titolo impegnati in sede di governo e parlamentare, daranno un importante contributo perché ciò avvenga". (Ren)