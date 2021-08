Sardegna: vescovo Tempio, vaccini obbligatori per sacerdoti, catechisti e animatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Essendo la vaccinazione l'unico rimedio per debellare il virus è dovere di tutti vaccinarsi. Perciò, tutti coloro che nella Chiesa svolgono servizi alla comunità (sacerdoti, diaconi, catechisti, formatori, animatori di gruppi, ministeri vari) hanno l'obbligo di vaccinarsi". Lo scrive monsignor Sebastiano Sanguinetti, vescovo di Tempio Ampurias (Sassari), nella lettera inviata ai "reverendi sacerdoti e diaconi" della diocesi sul tema "Vaccinazione, green pass e norme anti-Covid". Nella parte riguardante il certificato verde, il presule scrive che "per poter svolgere qualunque dei suddetti servizi è fatto obbligo di munirsi dell'apposito certificato. È quindi dovere del Parroco osservare e far osservare tale prescrizione, anche nei confronti di eventuali sacerdoti e ministri ospiti e di passaggio. La mancanza di tale requisito impedisce lo svolgimento di qualunque servizio comunitario". "Va ribadito che i protocolli del maggio 2020 relativamente alle norme da seguire nelle nostre celebrazioni e attività pastorali, comprese le processioni – aggiunge monsignor Sanguinetti - sono ancora invariati e tuttora in vigore. Circa le processioni, ho più volte ribadito che sono consentite alle condizioni previste: uso delle mascherine e distanziamento di 2 metri da persona a persona, come per ogni manifestazione in movimento. Pertanto, le processioni, d'intesa con le autorità locali, si possono tenere purché vengano osservate queste norme e soltanto se vi siano gli strumenti e le persone necessari per farle osservare". (Rsc)