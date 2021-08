Torino: lavori su binari e condotte sotterranee, via XX Settembre chiusa fino a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 23 agosto, a Torino, per lavori di GTT di rifacimento dei binari e dei gestori dei sottoservizi Smat e Italgas di rifacimento della rete fognaria e sistemazione delle condotte del gas, verrà chiusa al traffico in più fasi via XX Settembre. La prima fase riguarderà il tratto di via XX Settembre da corso Vittorio Emanuele II a via San Quintino, durante la quale - per consentire l'effettuazione dei lavori - è prevista la deviazione delle linee 4 – 11 – 11F – 15 – 27 – 55 – 57 – 58 – 58B – 92 del trasporto pubblico locale. Il completamento dei lavori è previsto per il mese di gennaio 2022. (Rpi)