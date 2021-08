Sardegna: nel Sarrabus-Gerrei aumentano i casi di contagio da Covid e a Silius torna il coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono i casi di positività nel Sarrabus-Gerrei: a Muravera i contagi sono arrivati a 27, 26 a Villaputzu,10 a San Vito (cinque nuovi casi), undici a Silius, 12 a San Nicolò Gerrei, uno a Escalaplano ed uno a Villasalto. A Silius il sindaco Antonio Forci ha firmato oggi un'ordinanza che prevede la sospensione di tutti gli eventi culturali, musicali, ricreativi e sportivi e di tutte le attività estive 2021 dell'area sociale; la chiusura dei bar presenti nel territorio comunale dalle 24 alle ore 5; che la somministrazione presso le pizzerie sia consentita solo per asporto; il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici quali piazze, strade e all'esterno dei pubblici esercizi; il divieto di organizzare feste private e qualsivoglia evento che implichi assembramenti sia in spazi chiusi che all'aperto; il divieto allo svolgimento di ogni forma di intrattenimento, all'interno e nelle aree esterne dei bar; il divieto di circolazione su tutto il territorio comunale dalle ore 01.00 alle ore 05.00 (eccetto che per motivi di salute, lavoro e comprovata necessità). Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 30 agosto. (Rsc)