Sardegna: Cuccu (M5s), chiusura pronto soccorso ospedale Isili ennesima mazzata per sanità regionale

- "E' inaccettabile come si sia potuti arrivare alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Isili in un periodo delicato come questo". Non usa giri di parole la consigliera regionale sarda e segretaria della commissione Sanità e Politiche sociali, Carla Cuccu, che interviene nel dibattito politico sulla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Isili all'indomani della protesta dei sindaci del territorio che hanno restituito le loro fasce tricolori. "La chiusura di questo ennesimo servizio sanitario - aggiunge l'esponente del M5s - rappresenta l'ennesima mazzata per la sanità isolana. Non posso che essere solidale con tutti quei primi cittadini che, esasperati dalle ennesime promesse mancate dalla regione, hanno deciso di restituire le fasce tricolori in segno di protesta. Solinas e Nieddu si mettano la mano sulla coscienza e si attivino per far riaprire al più presto il pronto soccorso. Non si deve negare ai cittadini il diritto alla salute". (Rsc)