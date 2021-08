Afghanistan: accoglienza profughi in Campania, oggi vertice delle Prefetture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Napoli si è svolto presso il Palazzo di Governo, in modalità telematica, presieduto dal vice prefetto vicario Enrico Gullotti, il Tavolo regionale di coordinamento tra le Prefetture della regione, dedicato alla questione dell’accoglienza dei cittadini afghani che hanno collaborato con le forze armate e le autorità italiane, il cui arrivo è previsto tramite i corridoi umanitari aperti dall'Italia. Nel corso dell’incontro, fa sapere una nota della Prefettura partenopea, è stata condotta una ricognizione aggiornata delle disponibilità alloggiative individuate nelle singole province in vista dell'assegnazione dei cittadini stranieri. Al riguardo, nel contesto delle attività di pianificazione avviate, si è avuta conferma dalla Regione Campania dell’avvenuta messa a disposizione una parte dei locali del Covid Hospital realizzato all’interno dell’Ospedale del Mare del capoluogo, per il completamento del prescritto periodo di quarantena da parte degli interessati.(Ren)