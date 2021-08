Sardegna: il 29 agosto open day vaccinale ad Iglesias, la città vicina all'immunità di gregge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "open day" dedicato ai cittadini di Iglesias che potranno così vaccinarsi contro il Covid è in programma domenica 29 agosto nel centro vaccinale della città mineraria in concomitanza con la chiusura festiva degli altri hub della Sardegna. Non sarà necessario prenotarsi. Lo hanno annunciato il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, e il responsabile della campagna di vaccinazione iglesiente, Giuseppe Ottaviani. "Iglesias è vicinissima all'immunità di gregge – ha spiegato il primo cittadino – avendo raggiiuto il 76 per cento di vaccinati tra le persone a cui è possibile somministrare le dosi". L'obiettivo è raggiungere l'80 per cento delle persone vaccinate prima dell'apertura delle scuole ed evitare nuove restrizioni. (Rsc)