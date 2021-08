Covid: 311 nuovi casi di positività in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 311 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 1.463 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.446 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (+1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 197 (+4 rispetto a ieri). Sono 7.674 i casi di isolamento domiciliare (+43 rispetto a ieri). Si registrano tre decessi: un uomo di 61 anni, residente nella Città metropolitana di Cagliari, un uomo di 81 anni, residente nella provincia di Oristano, ed una donna di 61 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. (Rsc)