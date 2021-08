Napoli: nuovo agguato nel Rione Sanità, feriti due giovanissimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro agguato nella notte a Napoli: è successo nel Rione Sanità dove alle 2.40 del mattino è arrivata alle Forze dell'ordine una segnalazione relativa all'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Giunti in via Arena alla Sanità, gli agenti hanno rinvenuto 8 bossoli calibro 9x21 e numerose tracce di sangue. Poco dopo, sono arrivati presso il pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini Vecchio, due diciottenni, incensurati, per ferite d'arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, i giovanissimi sarebbero stati avvicinati da due moto con a bordo quattro persone che hanno aperto il fuoco. Al momento i diciottenni, residenti proprio nel Rione Sanità, non risultano in pericolo di vita. Le indagini proseguono per accertare l'esatta dinamica dei fatti. (Ren)