Torino: Guerini, atto vandalico monumento caduti Nassiriya grave gesto contro chi ha sacrificato la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atto vandalico al monumento dei caduti di Nassiriya "è un grave gesto contro chi ha sacrificato la vita per il Paese e contro tutti gli italiani". Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha commentato la deturpazione del monumento avvenuta la scorsa notte a Torino. "In un momento in cui le Forze armate stanno facendo un grandissimo sforzo per portare in salvo tanti cittadini afgani a questo gesto scellerato si deve reagire - ha continuato Guerini - rafforzando nel Paese la memoria degli eroi caduti per il Tricolore. Mi auguro che i colpevoli siano individuati e messi di fronte alle loro responsabilità". (Res)